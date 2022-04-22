Російський багатій розправився зі своєю родиною, а потім повісився: перші подробиці

Колишній топменеджер компанії “Новатек” Сергій Протосеня, його дружина та донька знайдені мертвими в Іспанії.

Поліція перевіряє, чи це не було замаскованим вбивством, скоєним третіми особами.

Про це повідомляє телеканал Telecinco.

Тіла трьох людей було виявлено у вівторок у будинку в населеному пункті Льорет-де-Мар (провінція Жирона), проте поліція не назвала ані імена, ані національності померлих. Але, за даними телеканалу, йдеться саме про Протосена та його родину.

Сім'я приїхала до Іспанії на великодні свята. 55-річний Протосеня є ймовірним убивцею своїх членів сім'ї — він нібито вбив дружину Наталю та 18-річну доньку сокирою, поки вони спали, а потім повісився в садку. Поруч із ним виявлено ніж та сокиру зі слідами крові.

За даними телеканалу, Протосеня жив розкішним життям завдяки своїм статкам в понад 400 мільйонів євро.

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18 квітня за схожих обставин у Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента “Газпромбанку” Владислава Аваєва, його доньку та дружину. Тіла знайшли у квартирі на Університетському проспекті – їх виявила родичка, яка не змогла встановити з ними зв’язок кілька днів.

За попередньою версією слідчих, Аваєв застрелив свою дружину і 13-річну доньку з пістолета, а потім наклав на себе руки. Поліція зробила такий висновок, бо зброя лежала в руках Аваєва. Двері були замкнені зсередини, слідів перебування в будинку інших осіб під час стрілянини не виявлено.

25 лютого у котеджі під Санкт-Петербургом знайшли мертвим 61-річного Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. Раніше він працював на посаді заступника генерального директора з корпоративного захисту та управління персоналом “Газпром трансгаз Санкт-Петербург”, який займався експортом та транспортуванням палива до кількох російських регіонів. Поліція попередньо встановила, що чоловік наклав на себе руки. Поруч із його тілом лежала передсмертна записка.

У січні в цьому ж селищі 60-річний топ-менеджер “Газпрому” Леонід Ш., який також раніше працював у “Газпром Трансгазі”, наклав на себе руки і залишив передсмертну записку.

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