Російський багатій, який розбудовував Москву, загинув у Франції за загадкових обставин

Після вечері з друзями колишньому забудовнику раптово стало зле на сходах і він впав через поручні, вдарившись головою.

Російський багатій, співзасновник компанії "Дон-Строй", яка належить до найбільших забудовників у Москві, Дмитро Зеленов помер в курортному місті Антіб на Французькій Рив'єрі, впавши зі сходів будинку.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Зеленов загинув після вечері у друзів, коли на сходах будинку йому раптово стало зле і він впав через поручні, вдарившись головою.

Швидка допомога прибула майже негайно, постраждалого доставили в реанімацію. Але вже вранці лікарі констатували смерть багатія.

Дмитро Зеленов був співвласником однієї з найбільших московських забудовних компаній “Дон-Строй”. Компанія першою почала будувати у Москві елітні та висотні житлові комплекси.

Через зведення одного із житлових комплексів у 2010 році виник скандал, оскільки забудовник значно перевищив поверховість, щоб на верхніх поверхах влаштувати елітне житло для Дмитра Зеленова та іншого співвласника Максима Блажка.

Декілька років Зеленов входив до списку російських мільярдерів Forbes, але після фінансової кризи 2008 року він був змушений разом з партнером віддати компанію за борги перед банком ВТБ.

Нагадаємо, раніше колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами

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