Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російський багатій, який розбудовував Москву, загинув у Франції за загадкових обставин

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1938
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російський багатій, який розбудовував Москву, загинув у Франції за загадкових обставин

Фото: із соцмереж

Після вечері з друзями колишньому забудовнику раптово стало зле на сходах і він впав через поручні, вдарившись головою.

Російський багатій, співзасновник компанії "Дон-Строй", яка належить до найбільших забудовників у Москві, Дмитро Зеленов помер в курортному місті Антіб на Французькій Рив'єрі, впавши зі сходів будинку.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza. 

Зеленов загинув після вечері у друзів, коли на сходах будинку йому раптово стало зле і він впав через поручні, вдарившись головою. 

Швидка допомога прибула майже негайно, постраждалого доставили в реанімацію. Але вже вранці лікарі констатували смерть багатія.

Дмитро Зеленов був співвласником однієї з найбільших московських забудовних компаній “Дон-Строй”. Компанія першою почала будувати у Москві елітні та висотні житлові комплекси.

Через зведення одного із житлових комплексів у 2010 році виник скандал, оскільки забудовник значно перевищив поверховість, щоб на верхніх поверхах влаштувати елітне житло для Дмитра Зеленова та іншого співвласника Максима Блажка.

Декілька років Зеленов входив до списку російських мільярдерів Forbes, але після фінансової кризи 2008 року він був змушений разом з партнером віддати компанію за борги перед банком ВТБ.

Нагадаємо, раніше колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1938
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація