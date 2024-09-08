Російський безпілотник у Румунії: у НАТО відреагували на порушення повітряного простору

Порушення Росією повітряного простору країни-члена НАТО в Альянсі назвали потенційно небезпечним, але не визнали появу російських безпілотників у небі над Румунією навмисним нападом.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у соцмережі Х.

За його словами, Альянс “засуджує порушення Росією повітряного простору Румунії”. Однак надалі він назвав дії держави-агресорки “ненавмисними”, тобто вони не дають підстав для застосування п’ятої статті статуту НАТО, яка, як відомо, передбачає колективний захист держави-члена, що став жертвою збройного нападу.

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“Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними”, - зазначив Джоане.

Раніше у Міністерстві оборони Румунії повідомили, що система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти неділі, 8 вересня, група російських безпілотників типу Shahed порушила повітряний простір Румунії.

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