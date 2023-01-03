Російський Бєлгород знову палає: цього разу загорілася "тимчасова споруда" (відео)

У вівторок, 3 січня, у Бєлгородській області РФ спалахнула пожежа. Над містом здійнялася чорний дим.
У місті Новий Оскол Бєлгородської області РФ розгорілася потужна пожежа.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Жесть Белгород".
На відео не видно, що саме так сильно палає, однак очільник адміністрації округу Андрій Гриднєв заявив, що горить "тимчасова споруда" через "необережне поводження з вогнем".
"У межах міста, внаслідок необережного поводження з вогнем, сталося займання тимчасової споруди", - сказав він.
За оперативною інформацією, постраждалих немає.
Водночас російське опозиційне видання ASTRA повідомляє про пожежу на військовому об'єкті і звуки, схожі на детонацію.
Нагадаємо, раніш у прикордонній до України Бєлгородській області РФ спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті, внаслідок чого місто було повністю знеструмлене, також немає води.
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