Російський Червоний Хрест поширює пропаганду Кремля: що каже Україна та світ

Президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами” та беруть участь у мілітаризації дітей.

Про це пише The Guardian.

У "Червоному Хресті" зазначали, що національні рухи часто працюють разом з урядовими структурами щодо реагування на кризи, але всі вони повинні бути пов’язані принципами "нейтральності, неупередженості та незалежності".

Проте значна частина діяльності РЧХ суперечить цим принципам. Керівник організації, 29-річний Павло Савчук, був членом центрального штабу Загальноросійського народного фронту (ОНФ), який створив Володимир Путін і має торгову марку Z – символ війни Росії проти України.

Нещодавно, в січні цього року Савчук підписав меморандум про взаєморозуміння між РЧХ і захопленим окупантами кримським дитячим табором "Артек", який потрапив під санкції західних країн за участь у "патріотичному перевихованні", тобто зомбуванні, викрадених українських дітей.

Інші високопоставлені особи Російського Червоного Хреста зробили недвозначні заяви на підтримку війни. Через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії голова регіонального офісу у Твері Микола Добилєв заявив, що українська армія нібито "стріляла в спину мирним жителям", тоді як російська армія "воювала з честю".

"Як можна говорити про мирні переговори, коли "українські нацисти" здійснюють військові злочини?", – заявляв він.

Керівник відділення РЧХ в Орлі Валерій Бурковський посадив дерево на меморіалі воїнів, які загинули в "спецоперації", як у Росії називають війну проти України. "Кожне дерево, посаджене сьогодні, символізує віру в перемогу справедливості над темними силами, з якими змушена боротися Росія", – сказав один з інших учасників заходу.

Також є фотодокази того, як співробітники РЧХ у фірмових жилетах Червоного Хреста під час військових навчань російської молоді, де дітей віком від восьми років навчають поводитися зі зброєю. На одній фотографії з тренінгу діти позують із співробітниками Червоного Хреста з автоматами Калашникова.

Реакція України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував цю інформацію. За його словами, ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії.

"Це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації", – сказав омбудсман.

Він направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з тим, щоб:

Такі дії були публічно засуджені.

Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.

На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.

У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

Омбудсман наголосив, що РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху. Зокрема принципу “нейтральності”.

"Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів!", – підсумував Лубінець.

Реакція світової спільноти

Як пише The Guardian, потенційні дисциплінарні заходи проти РЧХ можуть бути застосовані лише після розслідування, проведеного радою з відповідності Міжнародного комітету ЧХ, але офіційне розслідування ще не розпочато.

Проте тиск зростає, оскільки уряди кількох країн-донорів заявляють, що уважно стежать за процесом. Міністерство закордонних справ Великої Британії, один із найбільших донорів МФЧХ, заявило в заяві: "Ми очікуємо результатів розслідування руху Червоного Хреста щодо цих звинувачень".

Раніше ЗМІ писали, що члени російського Червоного Хреста могли знущатися з полонених українців у колоніях.

Звільнений з російського полону сержант ЗСУ, парамедик Орест Грицюк також розповів, що представники Червоного Хреста в РФ знущалися над українськими військовополоненими.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що відсутність Червоного хреста на тимчасово окупованій Херсонщині "є самознищенням".

Також дружина полоненого розповідала, що ще сотні азовців залишаються в полоні, а Червоний Хрест родинам полонених радить тільки молитися.

Читайте також: