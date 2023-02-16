Російський депутат і борець з “нетрадиційними цінностями” завів собі “гарем” із трьох цивільних дружин: фото

Народний обранець від партії Путіна катається за кордон по черзі з кожною зі своїх пасій.

Депутат Пермської думи від путінської партії “Единая Россия” Володимир Плотніков, який відомий як борець з нетрадиційними цінностями та прихильник цензури, очевидно, уявив себе султаном і завів собі одразу трьох цивільних дружин.

Як з'ясував розслідувальний проект “Перм 36,6”, з кожною із “благовірних” народний обранець катається за кордон по черзі.

На публіці Володимир Плотніков виступає як поборник моралі, пропонує запровадити в Росії цензуру і зайнятися “вихованням ідеології”, щоб росіяни перестали дивитися на Захід, звернулися до традиційних цінностей і сильніше полюбили батьківщину.

Щоправда, в особистому житті депутата простежуються аж надто східні цінності, судячи з того, що він обзавівся справжнім “султанським гаремом” із трьох цивільних дружин — Світлани, Олени та Анастасії.

В опублікованому розслідуванні йдеться, що під час війни, яку розв’язав Кремль в Україні, народний обранець неодноразово відпочивав на зарубіжних курортах. Судячи з його публікацій у соцмережах, Плотніков подорожував з кожною зі своїх пасій по черзі з різницею в кілька днів.

Самі ж дами велелюбного депутата не виявилися великими прихильницями імпортозаміщення та у своїх аксесуарах непатріотично надають перевагу люксовим моделям від Луї Віттон та інших західних брендів. При цьому вони часом навіть носять практично однакові шуби.

Від Світлани у ревнителя патріотизму є, ймовірно, два сини, які регулярно бувають у Дубаї. Ще двоє дітей у Плотнікова можуть бути від Анастасії та одна дочка – від Олени. При цьому сам депутат в інтерв'ю розповідав і про інших своїх дітей, тобто, нащадків, а відповідно, й прихованих “наложниць”, у “султана” Плотнікова може бути ще більше.

Нагадаємо, депутат Держдуми від путінської партії “Единая Россия” Дмитро Савельєв ще у грудні минулого року заявив, що вирішив приєднатися до російського “добровольчого батальйону “Вега” і воювати з “бандерівцями” в Україні. Нещодавно він виїхав потягом з Новосибірська разом із згаданим батальйоном, але на фронт так і не потрапив.

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