Російський депутат назвав Путіна "ворогом Росії" і закликав до миру з Україною

Депутат Держдуми РФ визнав слабкість Росії та закликав до перемир'я з Україною.

У російському політичному середовищі з'явилися нові ознаки розколу щодо подальшої стратегії війни проти України. Олег Матвєйчев, депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія", публічно визнав, що Росія не має достатніх сил для захоплення Харкова, Запоріжжя та інших територій України, чим фактично пішов проти Путіна.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Матвєйчев заявив, що спроби захопити ці міста призведуть до значних втрат для російської армії. Він закликав до підписання перемир'я з Україною, що фактично суперечить позиції російського диктатора Володимира Путіна, який нещодавно заявив про намір продовжувати війну до повного захоплення Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Депутат пішов ще далі і запропонував взагалі відмовитися від ідеї силового захоплення України. Натомість він висловив думку, що Росія повинна просто чекати, поки Україна "розвалиться сама" і дістанеться їй без боротьби.

Більше того, Матвєйчев фактично назвав прихильників продовження активних бойових дій "шкідниками і ворогами Росії", що фактично є непрямою критикою політики Путіна.

Нагадаємо, раніше екскомандувач Повітряно-десантними військами РФ, а нині депутат Держдуми Володимир Шаманов розкритикував російське Міністерство оборони за забезпечення окупантів неякісним обмундируванням.

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