Російський депутат слухав послання Путіна з макаронами на вухах (фото, відео)

Депутат Держдуми обурився і заявив, що ця "дивна, якщо не сказати більше, витівка, доречніша для українського, але не російського депутата".

Депутат Самарської Держдуми від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Михайло Абдалкін слухав послання диктатора Росії Володимира Путіна з макаронами на вухах у прямому та переносному значенні.

Відповідне відео депутат опублікував у соціальних мережах.

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Після перегляду звернення Путіна Абдалкін із сарказмом заявив, що "нічого подібного за останні 23 роки не чув" і "приємно здивований". Також він додав, що дивився послання на прохання керівництва фракції КПРФ.

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн страшно обурився цим інцидентом. Він згадав очільника партії КПРФ Геннадія Зюганова, який захоплений виступом очільника Кремля, на відмінно від самарського депутата.

"Поки лідер КПРФ Геннадій Зюганов з трибуни Держдуми захоплюється вчорашнім посланням президента ("впевненість і реалізм!"), депутат Самарської губдуми Михайло Абдалкін - демонструє прямо протилежну лінію. Схоже, що керівництво КПРФ та регіональні депутати по-різному оцінюють виступ Путіна. Якщо для Зюганова воно мало "виключно принциповий характер", то для Абдалкіна - все обмежилося локшиною", - скаржиться він на дії самарського депутата.

Хінштейн заявив, що ця "дивна, якщо не сказати більше, витівка, доречніша для українського, але не російського депутата". Він попросив керівництво партії "приструнити свого однопартійця".

"Дивна, якщо не сказати більше, витівка більш доречна для українського, але не російського депутата. Сподіваюся, керівництво КПРФ зуміє приструнити свого однопартійця: якщо, звісно, заява про підтримку президента та необхідність консолідації - це не просто слова", - написав він.

Нагадаємо, очільник Кремля 21 лютого виступив зі зверненням, у якому вкотре накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу. Зокрема, заякив про те, що західні країни намагаються перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння". За словами Путіна, нібито не Росія розв’язала війну. Натомість звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.

Також Путін пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю. За його словами, Захід намагається переламати хід бойових дій в Україні, збільшуючи військові постачання Києву.