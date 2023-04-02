Російський депутат вступив у перепалку із українським дипломатом і зганьбився по повній

У Twitter Миронов закликав не зупиняти війну та "добити нацистську гадину і звільнити Донбас".

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба ще раз довів, що своєї культури навіть не знають "непрості" росіяни. Так, у соціальних Мережах між головою фракції "Справедлива Росія" в Держдумі Сергієм Мироновим та українським дипломатом виникла суперечка.

У Twitter Миронов закликав не зупиняти війну та "добити нацистську гадину і звільнити Донбас".

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" Лукашенко сьогодні запропонував "Мінськ-3". Чим закінчилися перші два, ми пам'ятаємо. Не потрібно! Порошенко, Меркель і Олланд визнали, що це була затяжка часу для підготовки до війни. Нам зупинятися не можна! Потрібно добити нацистську гадину і звільнити Донбас. Росії бути", - йдеться у його дописі.

На цей допис відреагував український диплот, який процитував радянського письменника, співака Володимира Висоцького. У відповідь Миронов написав: "І що це таке? Бездарність!". На що Щерба йому роз'яснив: "Це Висоцький, придурок! Ти хоч якесь уявлення про свою власну культуру маєш?".

Після свого позору російський дипломат зачистив коментарі до допису.

Фото: скрин

Нагадаємо, в Україні до 15 років засудили ще 20 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання "Л/ДНР".

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