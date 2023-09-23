Російський державний телеканал анонсував у своєму ефірі шоу Такера Карлсона: він все заперечує

Російський державний телеканал "Росія 24" показав рекламний ролик шоу скандального американського телеведучого Такера Карлсона.

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Сам Карлсон сказав в інтерв'ю газеті Financial Times, що про це нічого не знає, інформує BBC.

У трейлері, який показало російське телебачення, не уточнюється, якою формою виходитиме програма Карлсона. Там також не було сказано, чи ведучий готуватиме для телеканалу ексклюзивний контент, чи йдеться про переклади відео англійською мовою, які Карлсон регулярно публікує в соціальній мережі Х (раніше відомій як твіттер).

У ролику демонструються старі телевізори, на яких Карлсон із різною інтонацією багаторазово вимовляє слово "Росія". На цьому тлі у кадрі з'являється слоган: «Гучний американський ведучий переходить на інший рівень. Трейлер закінчується символікою каналу "Росія 24", поєднаною з логотипом шоу Карлсона.

Ролик спочатку був показаний на російському телебаченні в середині вересня, а потім ще раз — 22 вересня. Цього разу до нього додали слова «на вихідні», але не дали жодних інших деталей.

Однак у п'ятницю Карлсон сказав журналісту британської газети Financial Times, що нічого не знає про плани Росії 24 показати його передачу.

"Уявлення не маю, про що ви кажете, — написав він кореспондентові видання Максу Седдону. — Я ніколи

про це не чув, як і про канал. Звичайно, я не вестиму передачу на російському телебаченні. Це абсурд".

І додав: "Я цього не бачив і не маю найменшого уявлення, про що йдеться. Це все чергова порція пов'язаної з Росією хе*ні. Я за багатьом просто не можу встежити".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував ексведучого FoxNews Такера Карлсона, який звинуватив Київ у підриві Каховської ГЕС і "вбивстві населення".

Крім того, ми раніше інформували, що Кремль розгорнув операції з дезінформації проти України, щоб фальсифікувати злочини російських окупантів для американської та російської аудиторій.

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