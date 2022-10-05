Російський дипломат заявив про приближення прямого військового зіткнення з НАТО

Представник російської делегації в ООН побачив загрозу глобального конфлікту через те, що США надають військову допомогу Україні.
Голова російської делегації в Комісії ООН з роззброєння Костянтин Воронцов пригрозив можливістю прямого військового зіткнення між Росією та НАТО.
Як повідомляє CNN, таку заяву російський дипломат зробив у вівторок, 4 жовтня, на засіданні профільного комітету Генасамблеї ООН.
Воронцов звинуватив США у "накачуванні" України зброєю та в “безпосередній участі своїх бійців і радників у конфлікті”.
"Це не тільки продовжує бойові дії, але й наближає ситуацію до небезпечної лінії прямого військового зіткнення між Росією і НАТО", - додав він.
Заява російського дипломата прозвучали після того, як США оголосили про виділення Україні додаткових 625 мільйонів доларів на безпекову допомогу.
Водночас у вівторок, 4 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що українські сили ефективно використовують підтримку США, щоб просувати свій "успішний контрнаступ, щоб повернути свої землі, незаконно захоплені Росією".
Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що надані США реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму.
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