Російський дипломат заявив про приближення прямого військового зіткнення з НАТО

Представник російської делегації в ООН побачив загрозу глобального конфлікту через те, що США надають військову допомогу Україні.

Голова російської делегації в Комісії ООН з роззброєння Костянтин Воронцов пригрозив можливістю прямого військового зіткнення між Росією та НАТО.

Як повідомляє CNN, таку заяву російський дипломат зробив у вівторок, 4 жовтня, на засіданні профільного комітету Генасамблеї ООН.

Воронцов звинуватив США у "накачуванні" України зброєю та в “безпосередній участі своїх бійців і радників у конфлікті”.

"Це не тільки продовжує бойові дії, але й наближає ситуацію до небезпечної лінії прямого військового зіткнення між Росією і НАТО", - додав він.

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Заява російського дипломата прозвучали після того, як США оголосили про виділення Україні додаткових 625 мільйонів доларів на безпекову допомогу.

Водночас у вівторок, 4 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що українські сили ефективно використовують підтримку США, щоб просувати свій "успішний контрнаступ, щоб повернути свої землі, незаконно захоплені Росією".

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що надані США реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму.

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