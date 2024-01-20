Російський добровольчий корпус влаштував рейд у Брянській області – з'явилось відео операції

Російський добровольчий корпус та диверсійно-розвідувальна група 18 січня влаштували рейд у Брянській області.

Про це повідомили в Telegram-каналі РДК.

Розвідгрупа провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Внаслідок операції є загиблі та поранені серед військових армії РФ.

"18 січня наші розвідники провели зухвалу операцію під час якої знищили УРАЛ 4320 МО РФ та особовий склад прикордонних сил ФСБ. Для деяких учасників ця операція стала першою, і тепер вони мають повноправний статус бійців у лавах Корпусу", - йдеться у повідомленні РДК.

Як зазначили бійці Російського добровольчого корпусу, черговий успіх їхньої військової операції є важливим не тільки сам по собі. Адже попри малий досвід військової справи, з найкращого боку показали себе вчорашні рекрути.

"Хлопці приїхали до України та вступили до РДК буквально влітку, пройшли КМБ (курс молодого бійця - ред.), поповнили бойові групи та під керівництвом уже досвідчених бійців та командирів РДК, а не французьких кураторів, зробили свої перші впевнені кроки на шляху воїна. Це дуже важливо, тому що тепер ми можемо з упевненістю сказати, що Російський добровольчий корпус став повноцінною військово-політичною організацією, системою, яка робить недосвідчених добровольців впевненими бійцями", - додали в РДК.

Нагадаємо, боєць РДК "Івар" розповів, як потрапив до України та про допити ФСБ.

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