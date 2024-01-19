Російський добровольчий корпус влаштував засідку в Брянській області: є загиблі військові РФ (фото)

Розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі.

Російський добровольчий корпус влаштував засідку на транспорт військових РФ у Брянській області. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в телеграм-каналі “РДК”.

“18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом”, - написали представники “РДК”.

Водночас вони привели скріншот повідомлення військових РФ, які кажуть, що серед них є загиблі та поранені. Засідка була влаштована на вантажівку “Урал МО”. добровольчий корпус провів атаку, після чого відступив. Загиблих та поранених з місця події забирали прикордонники.

Нагадаємо, що у Криму затонув російський корабель "Тарантул".

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