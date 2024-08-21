Російський дрон знову залетів до Білорусі – моніторингові канали

Безпілотник зайшов до білоруського повітряного простору з боку Чернігівської області.

Під час атаки по Україні в ніч проти 21 серпня один з російських безпілотників Shahed-136 перетнув повітряний простір Білорусі.

Про це повідомили українські моніторингові телеграм-канали.

За повідомленням monitor, близько 8:40 один із російських дронів-камікадзе зайшов до повітряного простору Білорусі з боку Чернігівської області.

"Знову 1х БпЛА зайшов в Білорусь з Чернігівщини", – повідомили в телеграм-каналі.

Далі безпілотник продовжив рух на захід уздовж білорусько-українського кордону.

"Шахед летить по території Білорусі, вздовж кордону", – повідомив телеграм-канал "єРадар | Повітряна тривога".

Нагадаємо, вночі та вранці 21 серпня росіяни масовано атакували Україну безпілотниками. У різних куточках країни працювала ППО та лунали вибухи.

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