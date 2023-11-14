Російський "експерт" у прямому ефірі зізнався, що Росії нічого запропонувати Україні, окрім злиднів

Російська пропаганда "прокололася" у прямому ефірі. Один з експертів на телебаченні РФ заявив, що Росія не може конкурувати з ЄС і НАТО у питанні користі для України.

"Експерт" з РФ в ефірі російського каналу визнав, що Росія нічого не може запропонувати українцям на противагу ЄС.

Фрагмент програми на російському телебаченні показав журналіст Денис Казанський.

"Російський експерт в ефірі федерального каналу НТВ визнав, що Росія нічого не може запропонувати українцям, крім злиднів і міжнародної ізоляції. І що Захід в очах будь-якої нормальної людини виглядає набагато привабливішим за РФ", - підписав відео журналіст.

Так, у телепрограмі один з росіян-експертів заявив, що єдине, що РФ нічого не може дати Україні, крім закритих кордонів і мізерних виплат. Він додав, що в Європі живуть мільйони українців, до яких "навіть не можна буде поїхати в гості".

Нагадаємо, росіяни встановили комплекс ППО просто на пляжі в Сочі. Неподалік від цього місця розташована резиденція президента Росії Володимира Путіна.

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