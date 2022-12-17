Російський "експерт" запропонував вихід із нафтової кризи в РФ: розбомбити ще одну сусідню країну (відео)

Ракетні удари по нафтовій галузі Азербайджану, на думку російського доктора політичних наук, призведуть до зростання цін на вуглеводні.

У відповідь на нафтове ембарго та встановлення стелі для цін на російську нафту провідний експерт Центру військово-політичних досліджень Московського державного інституту міжнародних відносин, доктор політичних наук Михайло Александров запропонував завдати ракетного удару по Азербайджану. На його думку, в такий спосіб можна зупинити постачання азербайджанської нафти на Захід та викликати зростання цін на вуглеводні.

Фрагмент цього коментаря “експерта” на одному з пропагандистських каналів РФ опубліковано на відео-хостингу YouTube.

Цілком незворушно доктор політичних наук озвучив спосіб усунення конкурентів на ринку нафти за допомогою російських ракет.

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"Якщо ми зараз розбомбимо їхню нафтову галузь, вони не зможуть продавати нафту на Захід. Це значно підвищить ціни на нафту. Треба завдавати ударів по їхньому нафтовидобутку та енергосистемі" - запропонував він.

Окрім того, Михайло Александров звинуватив Азербайджан у “провокації” російських миротворців, маючи на увазі невирішений конфлікт довкола Нагорного Карабаху. Удар по азербайджанській енергосистемі, за його словами, вирішить і цю проблему.

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