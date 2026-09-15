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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Російський фрегат атакував вертоліт Данії ракетами: що відомо

РФ пішла на небезпечний крок біля берегів Данії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пуск ракети.

Пуск ракети. / © Associated Press

Один із вертольотів «Феннек» Військово-повітряних сил Данії був обстріляний світловими ракетами під час планового фотоспостереження за російським фрегатом, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.

Про це повідомляє Forsvaret.

Зазначається, що російський фрегат випустив у бік гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна.

Наразі Міністерство оборони не має додаткових коментарів.

Сигнальні ракети — це піротехнічні засоби. Зазвичай їх використовують як сигнал для привернення уваги на морі.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС Данії Сорен К’єльдсен заявив, що Росія загострює ситуацію на Балтиці. За його словами, Військово-морські сили загалом зберігають нормальні відносини з російськими суднами, які проходять через данські води. У більшості випадків вони дотримуються правил судноплавства та норм міжнародного права. Водночас останніми роками поведінка російської сторони на морі помітно змінилася.

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