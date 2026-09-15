- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 3331
- Час на прочитання
- 1 хв
Російський фрегат атакував вертоліт Данії ракетами: що відомо
РФ пішла на небезпечний крок біля берегів Данії.
Один із вертольотів «Феннек» Військово-повітряних сил Данії був обстріляний світловими ракетами під час планового фотоспостереження за російським фрегатом, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.
Про це повідомляє Forsvaret.
Зазначається, що російський фрегат випустив у бік гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна.
Наразі Міністерство оборони не має додаткових коментарів.
Сигнальні ракети — це піротехнічні засоби. Зазвичай їх використовують як сигнал для привернення уваги на морі.
Нагадаємо, раніше командувач ВМС Данії Сорен К’єльдсен заявив, що Росія загострює ситуацію на Балтиці. За його словами, Військово-морські сили загалом зберігають нормальні відносини з російськими суднами, які проходять через данські води. У більшості випадків вони дотримуються правил судноплавства та норм міжнародного права. Водночас останніми роками поведінка російської сторони на морі помітно змінилася.