Російський фрегат атакував вертоліт Данії ракетами: що відомо

Пуск ракети. / © Associated Press

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Один із вертольотів «Феннек» Військово-повітряних сил Данії був обстріляний світловими ракетами під час планового фотоспостереження за російським фрегатом, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.

Про це повідомляє Forsvaret.

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Зазначається, що російський фрегат випустив у бік гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна.

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Наразі Міністерство оборони не має додаткових коментарів.

Сигнальні ракети — це піротехнічні засоби. Зазвичай їх використовують як сигнал для привернення уваги на морі.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС Данії Сорен К’єльдсен заявив, що Росія загострює ситуацію на Балтиці. За його словами, Військово-морські сили загалом зберігають нормальні відносини з російськими суднами, які проходять через данські води. У більшості випадків вони дотримуються правил судноплавства та норм міжнародного права. Водночас останніми роками поведінка російської сторони на морі помітно змінилася.

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