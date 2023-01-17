Російський "фюрер" Путін "засвітився" у списку учасників зустрічі G20 у Нью-Делі

У списку також - американський президент Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та інші лідери цивілізованих країн.

Російського президента-диктатора Володимира Путіна, за чиїми наказами окупанти вбивають українців та знищують нашу країну, помітили у списку саміту G20 в Нью-Делі (Індія).

Про це повідомила пресслужба "Великої двадцятки", опублікувавши учасників та запрошених гостей саміту.

"Саміт стане кульмінацією всіх процесів і зустрічей G20, які проводяться протягом року за участю міністрів, високопосадовців та громадянського суспільства. На завершення саміту в Нью-Делі буде прийнято Декларацію лідерів G20, яка зазначає прихильність лідерів до пріоритетів, обговорених і узгоджених під час відповідних зустрічей міністрів і робочих груп", - сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що саміт G20 відбудеться 9-10 вересня 2023 року в Нью-Делі. Це буде 18-та зустріч глав держав та урядів.

У списку - лідери цивілізованих країн. Зокрема, американський президент Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарлт Мішель.

Путін - серйозно хворий

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що президент РФ Путін хворий на рак, йому вже нема чого втрачати, тому це може бути однією з причин майбутнього оголошення нової мобілізації в РФ, яка очікується у січні-лютому.

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Будановстверджує, що у Путіна погано зі здоров'ям і що його залишилося недовго.

У грудні 2022 року британські ЗМІ повідомили, що у Путіна виявили низку важких захворювань — рак, шизоафективний розлад та хворобу Паркінсона.

Про те, що пезидент Росії Володимир Путін серйозно хворий, повдіомляє публіцист та політолог Михайло Шейтельман. За його словами, численні чутки про його поганий стан здоров'я підтверджуються зовнішнім виглядом Путіна на телеекранах.

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