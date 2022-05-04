Російський генерал нагородив сина за "успіхи" в Чернігівській області, де окупанти зазнали поразки і потрапили в полон

Російський генерал нагородив сина за "успіхи" в Чернігівській області, де окупанти зазнали поразки і потрапили в полон

Командувач російського Центрального військового округу, генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на Суми та Чернігів. Це попри те, що на той час вже було відомо – наступ виявився невдалим, а частина танкового полку потрапила в український полон.

У день виходу на російському пропагандистському телеканалі "Звезда" сюжету про нагородження Лапіна російська армія вже відступала з Чернігівського та Київського напрямків.

Про це пише російська служба BBC.

З телефонних перехоплень СБУ та розповідей російських окупантів було відомо про поганий стан техніки РФ, недостатнє постачання армії та втрати при наступі на Київському та Чернігівському напрямках у перші дні війни.

Автор сюжету розповідає, що орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Вітчизною", медаль Жукова командувач військами Центрального військового округу вручив військовослужбовцям, які "проявили мужність та героїзм при звільненні населених пунктів Чернігівської області".

Проте жодних успіхів на цьому напрямку російська армія не досягла. Того дня ж дня після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ оголосила про відступ із Київського та Чернігівського напрямків.

За інформацією видання, у російській армії є підполковник Денис Олександрович Лапін. Журналісти з'ясували, що цей 36-річний підполковник – син генерала Олександра Лапіна. Денис Лапін командує 1-м гвардійським танковим полком, який входить до складу відомої з часів Другої світової війни Таманської мотострілецької дивізії. Це військова частина №58198. Українська розвідка називалв 1-й танковий полк серед тих частин, які беруть участь у вторгненні.

Родичі російських військових, які проходили службу в цій частині, ознайомившись зі скриншотами сюжету телеканалу "Звезда", підтвердили журналістам, що генерал Лапін нагороджує саме підполковника Лапіна.

Тим часом у березні в українському полоні опинився капітан Расім Тагієв разом зі ще низкою російських військових, який їхав 2021 року під час параду Червоною площею. В опублікованому 13 березня відео українських силовиків Тагієв розповідає, що у частині 58198 служить командиром роти. Своїм командиром він називає підполковника Дениса Лапіна. Вже перебуваючи в полоні, Тагієв розповів, що 24 лютого він на чолі колони приблизно з 30 танків перетнув російсько-український кордон.

Расім Тагієв

За словами полоненого, аж до кордону з Україною російське командування стверджувало військовослужбовцям, що йдеться виключно про навчання. Коли танки кордон перетнули, зв'язок із командуванням зник, і танкісти зрозуміли, що опинилися на війні.

Російській службі BBC відомі щонайменше три випадки, коли військовослужбовці 1-го танкового полку після початку вторгнення на територію України зникли там безвісти. Їх немає ні у списках загиблих, ні у списках поранених.

Нагадаємо, 4 травня СБУ показала відео допиту російського окупанта, який зізнався в убивстві цивільного населення України.

Розвідка повідомляє, що на окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

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