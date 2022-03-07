Російський генерал, який керує бомбардуванням України, давив танками людей під час путчу ГКЧП

Російський генерал, який керує бомбардуванням України, давив танками людей під час путчу ГКЧП

Головнокомандувач ПКС РФ Сергій Суровикін у 1991 році виконував накази путчистів, які намагалися зберегти Радянський Союз.

Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації, генерал армії Сергій Суровикін, який відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинуло троє громадян - Володимир Усов, Дмитро Комар та Ілля Кричевський.

Про це повідомляє Insider.

Видання нагадує стрімкий кар’єрний злет Суровикіна та цікаві факти з його біографії. У 1987 році він закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.

Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.

У 1995 році майора Суровикіна було визнано Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів - у пособництві в придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Хоча ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовно.

У 2014 році Суровикін був командувачем військ Східного військового округу у Ростовській області, звідки керував відправленням на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

У листопаді 2017 року його призначено головкомом ПКС РФ.

8 грудня 2017 року Суровикіну присвоєно звання Героя Росії “за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії”.

У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровикіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.