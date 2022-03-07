Російський генерал, який керує бомбардуванням України, давив танками людей під час путчу ГКЧП

Головнокомандувач ПКС РФ Сергій Суровикін у 1991 році виконував накази путчистів, які намагалися зберегти Радянський Союз.
Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації, генерал армії Сергій Суровикін, який відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинуло троє громадян - Володимир Усов, Дмитро Комар та Ілля Кричевський.
Про це повідомляє Insider.
Видання нагадує стрімкий кар’єрний злет Суровикіна та цікаві факти з його біографії. У 1987 році він закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.
Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.
У 1995 році майора Суровикіна було визнано Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів - у пособництві в придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Хоча ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовно.
У 2014 році Суровикін був командувачем військ Східного військового округу у Ростовській області, звідки керував відправленням на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.
У листопаді 2017 року його призначено головкомом ПКС РФ.
8 грудня 2017 року Суровикіну присвоєно звання Героя Росії “за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії”.
У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровикіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.