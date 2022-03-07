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Російський генерал, який керує бомбардуванням України, давив танками людей під час путчу ГКЧП

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Російський генерал, який керує бомбардуванням України, давив танками людей під час путчу ГКЧП

Вікіпедія

Головнокомандувач ПКС РФ Сергій Суровикін у 1991 році виконував накази путчистів, які намагалися зберегти Радянський Союз.

Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації, генерал армії Сергій Суровикін, який відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинуло троє громадян - Володимир Усов, Дмитро Комар та Ілля Кричевський.

Про це повідомляє Insider.

Видання нагадує стрімкий кар’єрний злет Суровикіна та цікаві факти з його біографії. У 1987 році він закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.

Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.

У 1995 році майора Суровикіна було визнано Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів - у пособництві в придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Хоча ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовно.

У 2014 році Суровикін був командувачем військ Східного військового округу у Ростовській області, звідки керував відправленням на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

У листопаді 2017 року його призначено головкомом ПКС РФ.

8 грудня 2017 року Суровикіну присвоєно звання Героя Росії “за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії”. 

У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровикіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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