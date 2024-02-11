Російський губернатор назвав винуватцем війни в Україні німецького філософа Канта

Губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов, виступаючи на з'їзді політологів, назвав безпосереднім винуватцем війни в Україні німецького філософа Іммануїла Канта, який народився в Кенігсбергу (теперішній Калінінград) на початку 18 століття.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

“Кант, який народився тут, має майже пряме відношення до глобального хаосу, глобальної перебудови, з якою ми зараз стикаємося. Більше того, він має пряме відношення до воєнного конфлікту в Україні”, – заявив Аліханов.

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Свою “глибоку” думку російський губернатор мотивував тим, що Кант започаткував німецьку класичну філософію, “прокачав” німецьку волю, одночасно відрізавши її від “вищих цінностей”. Мовляв, саме тому на Заході виникла сучасна соціально-культурна ситуація.

Аліханов вважає, що під впливом філософії Канта Захід “з давніх-давен порушував всі домовленості”.

“Коли постійно живеш і працюєш у Калінінградській області, неможливо не замислюватися про світову політику та міжнародні відносини”, - уточнив причини свого несподіваного “аналітичного” висновку губернатор.

Нагадаємо, раніше візит президента РФ Володимира Путіна до Калінінграда створив побутові незручності для студентів Балтійського федерального університету, з якими запланував зустріч лідер держави-агресорки. На території студентських гуртожитків було запроваджено жорсткий режим контролю через приїзд господаря Кремля.

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