Російський губернатор подякував Путіну за втечу свого сина з-під арешту в Італії

Губернатор Красноярського краю РФ Олександр Усс подякував за підтримку під час затримання в Італії його сина Артема — російського бізнесмена, якого повинні були екстрадувати до США, де йому загрожує до 30 років в'язниці за звинуваченням у порушенні санкцій та відмиванні грошей. Нещодавно він утік з-під домашнього арешту.

Таке звернення російський чиновник опублікував у неділю, 9 квітня, коли християни східного обряду святкують Вербну неділю.

Губернатор цинічно заявив, що не випадково публікує звернення саме в релігійне свято, оскільки “такі неймовірні події [втеча з-під арешту] можуть відбуватися лише з Божої волі”.

“Окремі слова подяки” він адресував президенту РФ Володимиру Путіну.

“Він [Путін] не просто керівник нашої держави, він людина з великим і відкритим серцем”, - сказав Усс.

Чиновник заявив, що не розповідатиме, як його син зміг втекти з-під арешту. “Про це міг би сказати Артем, але він людина з різних причин не схильна до публічності, і чи буде він про це говорити, що і коли, я не знаю", - сказав батько бізнесмена, підозрюваного у серйозних злочинах.

Раніше пресслужба уряду Красноярського краю повідомила, що Артем Усс перебуває у Росії. Тут проти нього також було порушено кримінальну справу за звинуваченням у відмиванні грошей і Росія також вимагала його екстрадиції з Італії. Після повернення підозрюваного російський суд змінив йому запобіжний захід на підписку про невиїзд.

США звинувачують Артема Усса в контрабанді нафти з Венесуели в обхід санкцій, експорт військових технологій зі США, банківське шахрайство та відмивання грошей. У цій справі було затримано також його ділового партнера Юрія Орєхова та ще трьох громадян Росії.

Нагадаємо, сина російського губернатора Артема Усса затримали в Італії в жовтні минулого року. У березні цього року суд в Мілані схвалив його екстрадицію до США. Одразу після цього росіянин втік з-під домашнього арешту.

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