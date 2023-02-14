Російський інженер втік до США і пообіцяв розкрити всі таємниці кращого бомбардувальника РФ Ту-160

Російський інженер попросив притулку в США і пообіцяв розкрити таємниці про кращий бомбардувальник Росії Ту-160.

Російський військовий інженер-будівельнико наприкінці грудня попросив у США притулку з пропозицією розкрити натомість деякі з найбільших військових таємниць Росії.

Про це повідомляє Yahoo News.

Чоловік прибув до США через страх переслідувань за участь у протестах проти Путіна на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Потім він повідомив, що має інформацію, яку розшукує уряд США.

Чоловік розповів, що був інженером-будівельником у РФ, а у 2018 - 2021 роках він брав участь у створенні найбільшого російського військового літака Ту-160 на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань.

Американські спецслужби тривалий час перевіряли росіянина і прийшли до висновку, що він дійсно може повідомити значущу інформацію. Своєю чергою, влада США відмовилася коментувати цю історію. Видання вважає, що зараз чоловіка допитує ФБР.

Водночас військовий експерт Майкл Кофман пояснив, якою інформацією може володіти інженер: "Людина, що працює на військово-промисловому підприємстві, такому як Туполєв, може мати доступ до цілого ряду інформації про оборонно-промислове виробництво, специфікації, пов'язані з бомбардувальником Ту-160 і його недавно розробленим модернізованим варіантом, різними виробничими процесами, залежностями і їхніми обмеженнями".

Що відомо про російський літак Ту-160

Ту-160 "Білий лебідь", також відомий під назвою "Блекджек" у звітах НАТО є нібито найдосконалішим стратегічним бомбардувальником на озброєнні Росії. Згідно з повідомленнями з відкритих джерел, протягом останніх кількох років на заводі Туполєва розпочалася нова велика програма будівництва вдосконаленої версії літака, а також програма модернізації існуючих літаків".

Росія використовує бомбардувальники Ту-160 для завдання ракетних ударів по Україні. Щоб уникнути ураження силами ППО, бомбардувальники випускають ракети з глибини російської території.

У грудні минулого року на аеродромах, де базуються зокрема Ту-160, сталися вибухи. Тоді постраждали бомбардувальники інших типів, але "160-ті" після цього відігнали далі від кордонів України.

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