Російський Ка-52 здійняв торнадо просто над пляжем в РФ: експерт вказав на важливий момент

На одному з російських пляжів вертоліт Ка-52 здійняв повітряну хвилю, яка змела на узбережжі пляжний інвентар. Там впритул до зони відпочинку розташований військовий аеродром.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оприлюднив відео, на якому видно, як військовий вертоліт під час заходу на посадку буквально зносить все на узбережжі.

Так, на кадрах можна розгледіти гальковий пляж, заповнений відпочивальниками. Під час прольоту гелікоптера здіймається повітряна хвиля і зриває з місця пляжні парасольки, надувні іграшки, рятувальні шезлонги та інше. Також чути крики людей.

Коваленко зазначає, що у цього кумедного відео з російським ударним вертольотом Ка-52 сенс набагато глибший, ніж може здатися.

"Посміялися, кумедно, але... Заходить він на посадку на військовий аеродром, розташований у Краснодарському краї буквально впритул із пляжем. Принагідно виникає запитання, а яка ймовірність, що на цьому аеродромі може виникнути позаштатна ситуація, внаслідок якої постраждають цивільні, з урахуванням близькості об'єкта? Імовірність дуже велика..." - наголошує Коваленко.

Як зазначає експерт, Росія перебуває у стані повномасштабної війни з Україною, і у зв'язку з цим є велика ймовірність того, що на цей аеродром "прилетить щось, що детонує все, що там знаходиться".

"Росіяни, зрозумійте, нарешті, що вас використовують як живий щит. Тримайтеся подалі від військових об'єктів, і буде вам щастя пожити ще трохи в процвітаючій країні, яка встає з колін..." - зазначив Коваленко.

Російський вертоліт Ка-52 влаштував торнадо на одному з узбережжів РФ: відео

Нагадаємо, раніше партизани повідомили, що окупаційні війська Росії розмістили у тимчасово окупованому Севастополі поруч із пляжем установку ЗРК "Тор М2КМ".

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