Російський командувач війною в Україні Суровікін дав інтерв’ю: ледь справився з суфлером (відео)

Суровікін на відео робить довгі паузи між словами, а його очі бігають з боку в бік, ніби він читає відповіді на ці запитання.

Російський генерал Сергій Суровікін, якого у РФ призначили командувачем війною проти України, дав коротке інтерв'ю, з яким ледь справився.

Відповідне відео поширили російські пропагандистські ЗМІ.

Інтерв’ю триває близько восьми хвилин. Протягом усього цього часу Суровікін дивиться в бік. При цьому інтерв’юера в кадрі не видно, питання ставить "голос за кадром".

Відповідаючи на них, Суровікін робить довгі паузи між словами, а його очі бігають з боку в бік, ніби він читає відповіді на ці запитання перед тим, як це вимовити.

Читаючи підказки, генерал повідомив, що ситуація на фронті напружена, зокрема на Куп'янському, Лиманському та Миколаїво-Криворізькому напрямках. Суровікін також повторив основні твердження російської пропаганди про те, що "українці і росіяни – один народ", звинувачував київський "злочинний режим", виправдовував атаки по інфраструктурі України і розповідав про залучення резервів.

Сергій Суровікін: що про нього відомо

Російський диктатор Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем військ РФ в Україні. Це фактично перша спроба росіян поставити єдиного командувача для сил окупантів в Україні, за винятком спроб Путіна особисто керувати подіями на фронті.

"Він командував військами, які наступали на Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне навесні-влітку, а відтак він був призначений тому що він має більш-менш "позитивний кейс" на території України", — каже військовий оглядач Денис Попович.

Командувач так званої "спеціальної воєнної операції", російський генерал Сергій Суровікін ракетними ударами по українських містах хоче продемонструвати свою ефективність на новій посаді.

Загалом відомо, що від березня до грудня 2017 року Суровікін командував угрупованням російських військ у Сирії. Путін оцінив його заслуги, того ж року призначивши Суровікіна командувачем Повітряно-космічних сил Росії і нагородивши званням Героя РФ. Від січня до квітня 2019 року Суровікін вдруге командував російським угрупованням військ РФ у Сирії.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон".

В біографії генерала є темні плями. Зокрема, його двічі притягали до кримінальної відповідальності за продаж зброї та збройний розгін мирного протесту.

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