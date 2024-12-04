Російський корабель обстріляв німецький гелікоптер у Балтійському морі

У регіоні Балтійського моря загострюється напруженість між Росією та західними державами.

У Балтійському морі стався інцидент між гелікоптером німецького Бундесверу та російським кораблем. Екіпаж корабля відкрив вогонь сигнальними боєприпасами, коли гелікоптер прямував для проведення розвідки.

Про це повідомляє Die Welt.

Коли саме стався цей інцидент з обстрілом гелікоптера – поки невідомо. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок коротко згадала про подію в кулуарах засідання НАТО у Брюсселі, однак подробиць вона не повідомила.

Також читайте В бундесвері назвали, хто може стояти за аварією літака DHL у Литві

Зазначається, що застосування сигнальних боєприпасів дозволене лише в екстрених ситуаціях.

Як заявила Бербок, у Балтійському морі завжди є кораблі, які допомагають в ухиленні від санкцій через загарбницьку війну Росії проти України.

Міністерка також оголосила, що слід посилити моніторинг трубопроводів і кабелів передавання даних у Балтійському морі. Також необхідно розширити захист критичної інфраструктури через патрулювання. Причина – збільшення гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Як приклад Бербок навела руйнування кабелів, збій у роботі глобальної системи позиціонування GPS, інцидент із вертольотом німецького Бундесверу та танкером.

До слова, в листопаді фінська держкомпанія Cinia повідомила про пошкодження у Балтійському морі свого Інтернет-кабелю C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину.

Читайте також: