Російський літак наблизився до кордонів Естонії: його перехопили винищувачі НАТО

Це перша спільна місія ФРН та Британії такого роду.

Біля повітряного простору НАТО на кордоні з Естонією літав російський літак. Його перехопили винищувачі Британії та Німеччини.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, російський літак летів поблизу кордонів НАТО і не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.

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Його перехопили два винищувачі "Тайфун" - один британський і один німецький. За словами одного із пілотів, вони ідентифікували літак РФ і спостерігали за ним, коли той "пролітав поблизу повітряного простору НАТО".

Оскільки судно Росії не зв'язувалося з авіадиспетчерською службою, вони перехопили його, щоб забезпечити безпеку польотів для всіх користувачів повітряного простору.

Вказується, що британські та німецькі військово-повітряні сили вперше об'єдналися для патрулювання повітряного простору Естонії.

"Це спільне розгортання Великої Британії та Німеччини в країнах Балтії ясно демонструє нашу колективну рішучість протистояти будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО, демонструючи при цьому нашу об'єднану силу", - заявив міністр збройних сил Британії Джеймс Хіпі.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач Су-27 спробував перехопити безпілотник США MQ-9 в повітряному просторі над водами за межами морської акваторії РФ. Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

А у ніч проти 14 лютого нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків у повітряному просторі Польщі та супроводили їх.

У Варшаві кажуть, що в таких випадках це стандартна процедура, і російські літаки були в міжнародному просторі, не порушуючи кордонів НАТО.