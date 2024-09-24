Російський літак порушив повітряний простір Японії: винищувачі випустили ракети

У японському уряді повідомили, що російські військові активно діють поблизу країни від моменту вторгнення до України.

Російський патрульний літак Іл-38 порушив повітряний простір Японії. Тож японські винищувачі вперше використали сигнальні ракети, щоб попередити літак покинути повітряний простір.

Про це повідомляє Guardian із посиланням на Міноборони Японії.

Японія 23 вересня підняла в повітря невідому кількість військових літаків F-15 і F-35, які випустили сигнальні ракети після того, як російський морський патрульний літак Іл-38, очевидно, проігнорував радіопопередження.

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Як заявив міністр оборони Японії Мінору Кіхара, це було перше публічно оголошене вторгнення російського літака до повітряного простору від червня 2019 року. Тоді російський бомбардувальник Ту-95 увійшов до повітряного простору Японії на півдні Окінави і навколо островів Ідзу на південь від Токіо.

За словами міністра оборони, російський літак тричі порушив повітряний простір Японії над островом Ребун, неподалік від узбережжя найпівнічнішого головного острова країни Хоккайдо. Авіасудно здійснило п'ятигодинний політ у цьому районі.

Кіхара заявив, що застосування сигнальних ракет – законна відповідь на порушення повітряного простору, і "ми плануємо використовувати її без вагань".

"Порушення повітряного простору є вкрай прикрим, і сьогодні ми подали дуже серйозний протест російському уряду через дипломатичні канали і рішуче закликали їх запобігти повторенню", – сказав очільник японського Міноборони.

Своєю чергою прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда наказав урядовцям "твердо і спокійно" відреагувати на інцидент, співпрацювати зі США та іншими країнами,.

"Ми утримаємося від надання будь-якої остаточної інформації про наміри і мету цієї акції, але російські військові активно діють поблизу нашої країни від моменту вторгнення до України", – повідомив головний секретар кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші.

Зазначається, що інцидент стався наступного дня після того, як об'єднаний флот китайських і російських військових кораблів провів плавання навколо північного узбережжя Японії. Як заявив Кіхара, порушення повітряного простору може бути пов'язане зі спільними військовими навчаннями, які Росія і Китай оголосили на початку цього місяця.

До слова, навесні Фуміо Кішіда заявив, що Японія вирішила фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал, і значно змінила безпекову політику у зв’язку з ситуацією у світі.

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