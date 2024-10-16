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Російський літак-розвідник Іл-20 залетів у міжнародні води Балтійського моря — Німеччина відреагувала

Російський літак-розвідник Іл-20 залетів у міжнародні води Балтійського моря — Німеччина відреагувала

Німеччина підняла винищувачі через російський розвідувальний літак / pixabay.com

Літак РФ летів без радіозв'язку та плану польоту.

Німеччина підняла винищувачі через російський розвідувальний літак Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.

У Німеччині також надали подробиці польоту літака РФ. Він летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом і опинився над міжнародними водами Балтійського моря.

Через це з німецького аеродрому "Росток-Лаазі" підняли в повітря два винищувачі Eurofighter. Вони мали "установити візуальний контакт" із порушником.

Нагадаємо, днями у Росії було знищено літак Ту-134. Відео від ГУР було оприлюднено. Ту-134 згорів у ніч проти 13 жовтня.

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