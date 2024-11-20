Російський літак скинув бомбу на школу у Бєлгородській області

Бомба пробила дах будівлі та зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі.

У селі Биківка Бєлгородської області РФ російська фугасна авіабомба (ФАБ) впала на будівлю місцевої школи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на очевидців.

Як повідомляє Astra, посилаючись на джерела в екстрених службах, інцидент стався рано-вранці 19 листопада, коли в приміщенні школи нікого не було.

Бомба пробила дах будівлі та зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі. Постраждалих немає.

Про падіння бомби напередодні із посиланням на місцевих жителів також написав бєлгородський канал “Пепел”.

Це не перший подібний інцидент у прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ. Наприкінці жовтня російські військові скинули фугасну авіабомбу в селі Пушкарне, розташованому лише за 6 кілометрів від Бєлгорода. Тоді боєприпас також не розірвався і не завдав шкоди.

За підрахунками Astra, упродовж 2024 року російська армія скинула не менш, ніж 150 фугасних авіабомб на території Росії та окупованих областей України. Найчастіше фіксується падіння ФАБ-250 та ФАБ-500.

Зазвичай за позаштатного скидання ці боєприпаси не детонують, і їх знищенням займаються вибухотехніки. Такі авіабомби, що коректуються, найчастіше застосовуються російською терористичною армією для ударів по Донецькій та Харківській областях України.

Міністерство оборони Великобританії раніше зазначало, що такі незаплановані скидання авіабомб російськими літаками можуть бути пов'язані з помилками при озброєнні літаків перед вильотом або з некоректними діями екіпажу під час виконання бойових завдань.

"Скоріш за все, це комбінація обох факторів", - вважають британські військові.

Вони також припускають, що збільшення частоти таких подій може свідчити про дедалі більшу втому російського персоналу, як льотного, так і наземного, а також недостатню підготовку фахівців.

Нагадаємо, раніше у Бєлгородській області РФ упала російська крилата ракета.

Українські бійці накрили окупантів вогнем на Харківщині

Читайте також: