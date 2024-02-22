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Російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала — ЗМІ (карта)

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Російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала — ЗМІ (карта)

Російська авіабомба ФАБ-250 / Фото: Militarnyi

Губернатор Бєлгородської області назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини її появи.

Російський літак днями скинув на Бєлгородщину авіаційну бомбу ФАБ-250, проте офіційна влада про це промовчала і не надала ніякої інформації.

Про це йдеться у повідомленні  ASTRA.

Видання пише, що 18 лютого в селі Солоти було знайдено ФАБ-250. Влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

Фото: скріншот google.com/maps / ©
Фото: скріншот google.com/maps

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини її появи.

"У Валуйському міському окрузі в селі Солоти знайдено і ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків", — написав Гладков.

Раніше, 17 лютого, у Курській та Бєлгородській області РФ пролунали гучні вибухи. Водночас додамо, що попередження про ракетну небезпеку навіть вмикали на ТБ каналах. 

Раніше у Бєлгороді прогриміла серія вибухів та були влучання. За даними місцевих Телеграм-каналів, загинуло щонайменше 6 людей, ще щонайменше 10 постраждали. 

У Міноборони РФ вже відзвітували про збиття начебто 14 реактивних снарядів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Документы готовь и торбу": ВИБУХИ! Курськ і Бєлгород ГОРЯТЬ! Росіяни пакують валізи!

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