Російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала — ЗМІ (карта)

Губернатор Бєлгородської області назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини її появи.

Російський літак днями скинув на Бєлгородщину авіаційну бомбу ФАБ-250, проте офіційна влада про це промовчала і не надала ніякої інформації.

Про це йдеться у повідомленні ASTRA.

Видання пише, що 18 лютого в селі Солоти було знайдено ФАБ-250. Влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

Фото: скріншот google.com/maps

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини її появи.

"У Валуйському міському окрузі в селі Солоти знайдено і ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків", — написав Гладков.

Раніше, 17 лютого, у Курській та Бєлгородській області РФ пролунали гучні вибухи. Водночас додамо, що попередження про ракетну небезпеку навіть вмикали на ТБ каналах.

Раніше у Бєлгороді прогриміла серія вибухів та були влучання. За даними місцевих Телеграм-каналів, загинуло щонайменше 6 людей, ще щонайменше 10 постраждали.

У Міноборони РФ вже відзвітували про збиття начебто 14 реактивних снарядів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Документы готовь и торбу": ВИБУХИ! Курськ і Бєлгород ГОРЯТЬ! Росіяни пакують валізи!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.