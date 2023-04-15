Російський літак випустив ракету по британському: ситуацію прирівнюють до акту війни

Російський літак збирався збити британський минулого року. За словами представників американської армії, це не сталося лише тому, що ракета не спрацювала.

Про це пише Yahoo.

Два посадовці оборонного відомства, які знають про інцидент, що стався над Чорним морем 29 вересня, повідомили, що ситуація була значно серйознішою, ніж повідомлялося спочатку, і могла бути прирівняна до акту війни.

За словами американських чиновників, російський пілот винищувача Су-27 "неправильно зрозумів" команди наземного диспетчера і випустив ракету по літаку Королівських ВПС. На щастя, вона не спрацювала. Один з чиновників описав інцидент як "дуже, дуже страшний".

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Своєю чергою, британський літак-розвідник RC-135 Rivet Joint прослуховував переговори між пілотом Су-27 і наземним управлінням. Можливо, ракета була відведена комплексом оборонних контрзаходів, які були на борту літака Королівських ВПС, але представник британського літака відмовився робити припущення щодо того, чому ракета не спрацювала.

Тоді у жовтні міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що російський літак випустив ракету в "безпосередній близькості" від британського літака. Однак він сказав, що не вважає цей крок навмисною ескалацією, оскільки Кремль назвав це "технічною несправністю".

Слід додати, що інформація про інцидент містилася у "злитих" документах Пентагону. Однак Воллес заявив, що значна частина змісту повідомлень, що просочилися, була "неправдою, маніпуляцією або тим і іншим разом".

"Ми наполегливо застерігаємо, щоб ніхто не приймав правдивість цих тверджень за чисту монету, а також радимо не поспішати і поставити під сумнів джерело і мету таких витоків", - додав представник оборонного відомства Британії.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії попереджає, що у злитих до Мережі секретних документах США, у яких зокрема, міститься інформація щодо війни в Україні, є "серйозний рівень неточності".

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