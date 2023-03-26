Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пасажирський літак, який прямував до Москви, одразу після злету подав сигнал тривоги

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1753
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пасажирський літак, який прямував до Москви, одразу після злету подав сигнал тривоги

Фото: Associated Press

Борт провів у польоті близько 20 хвилин, повідомив один із пасажирів.

У неділю, 26 березня, пасажирський літак російської авіакомпанії Sukhoi Superjet 100, що прямував з Нижнього Новгорода до Москви, подав сигнал тривоги.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на авіаційні служби.

Зазначається, що сигнал тривоги був поданий приблизно за 10 хвилин після злету повітряного судна. У цей час борт перебував на висоті трохи більше ніж 3 тис. метрів над містом. Він майже одразу розпочав розворот та зниження для повернення до аеропорту. 

Пізніше в авіаційних службах поінформували, що літак благополучно сів в аеропорту вильоту. 

За словами одного із пасадирів, борт провів у польоті близько 20 хвилин.

Проблеми у російських літаків

Останнім часом у російських літак дуже часто трапляються проблеми. Вони подають сигнали тривоги. Через брак західних авіазапчастин повітряні судна потрохи розвалються. 

Як повідомляли раніше, в російському аеропорту Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне. Цю несправність випадково помітив диспетчер і сказав пілотам.

Антиросійські санкції: економіка росіян котиться в прірву

Антиросійські санкції: економіка росіян котиться в прірву

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1753
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація