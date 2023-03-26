Пасажирський літак, який прямував до Москви, одразу після злету подав сигнал тривоги

Борт провів у польоті близько 20 хвилин, повідомив один із пасажирів.

У неділю, 26 березня, пасажирський літак російської авіакомпанії Sukhoi Superjet 100, що прямував з Нижнього Новгорода до Москви, подав сигнал тривоги.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на авіаційні служби.

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Зазначається, що сигнал тривоги був поданий приблизно за 10 хвилин після злету повітряного судна. У цей час борт перебував на висоті трохи більше ніж 3 тис. метрів над містом. Він майже одразу розпочав розворот та зниження для повернення до аеропорту.

Пізніше в авіаційних службах поінформували, що літак благополучно сів в аеропорту вильоту.

За словами одного із пасадирів, борт провів у польоті близько 20 хвилин.

Проблеми у російських літаків

Останнім часом у російських літак дуже часто трапляються проблеми. Вони подають сигнали тривоги. Через брак західних авіазапчастин повітряні судна потрохи розвалються.

Як повідомляли раніше, в російському аеропорту Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне. Цю несправність випадково помітив диспетчер і сказав пілотам.

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