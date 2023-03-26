Пасажирський літак, який прямував до Москви, одразу після злету подав сигнал тривоги

Борт провів у польоті близько 20 хвилин, повідомив один із пасажирів.
У неділю, 26 березня, пасажирський літак російської авіакомпанії Sukhoi Superjet 100, що прямував з Нижнього Новгорода до Москви, подав сигнал тривоги.
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на авіаційні служби.
Зазначається, що сигнал тривоги був поданий приблизно за 10 хвилин після злету повітряного судна. У цей час борт перебував на висоті трохи більше ніж 3 тис. метрів над містом. Він майже одразу розпочав розворот та зниження для повернення до аеропорту.
Пізніше в авіаційних службах поінформували, що літак благополучно сів в аеропорту вильоту.
За словами одного із пасадирів, борт провів у польоті близько 20 хвилин.
Проблеми у російських літаків
Останнім часом у російських літак дуже часто трапляються проблеми. Вони подають сигнали тривоги. Через брак західних авіазапчастин повітряні судна потрохи розвалються.
Як повідомляли раніше, в російському аеропорту Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне. Цю несправність випадково помітив диспетчер і сказав пілотам.
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