Російській «Лукойл» розпродає свої міжнародні активи через санкції США

Компанія «Лукойл» розпродає міжнародні активи / © Associated Press

Реклама

Російська нафтова компанія «Лукойл» заявила про намір позбутися своїх закордонних активів після того, як проти неї та її дочірніх структур запровадили обмеження уряд США та низка інших держав.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті компанії.

«У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств деякими державами, компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи. Розгляд пропозицій від потенційних покупців розпочато», — повідомили у «Лукойлі».

Реклама

У компанії зазначили, що продаж активів здійснюватиметься в межах ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. За необхідності «Лукойл» планує звернутися до американського відомства для продовження дії ліцензії, аби гарантувати безперебійну роботу міжнародних підрозділів до завершення угод.

Раніше повідомлялося, що агенція Reuters проаналізувало нові санкції США проти РФ і вирішило, що вони «ні до чого не призведуть».

Ми раніше інформували, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона після запроваджених санкцій США, заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною.