Російський метеоролог заявив про "ідеальні умови" для ядерного удару по країнах НАТО: що він мав на увазі

Застосуванням ядерної зброї, на думку запрошеного на пропагандистське телешоу "експерта", можна врятувати російських окупантів, які масово гинуть у загарбницькій війні в Україні.

Російський метеоролог Євген Тишковець нещодавно виступив у телевізійному шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова та заявив, що прогноз погоди показує “ідеальні умови” для ядерних ударів по країнах НАТО.

Про це повідомляє Newsweek.

"Повітряні потоки спрямовані нетрадиційними шляхами, не із заходу на схід, а зі сходу на захід. Радіоактивні хмари рухатимуться до тих країн, які надсилають зброю та “найманців” воювати проти нашої армії”, - пояснив свою думку цей “експерт” в ефірі державного російського телеканалу.

Застосуванням ядерної зброї, на думку метеоролога, можна врятувати російських окупантів, які масово гинуть у загарбницькій війні в Україні.

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"Смерть наших хлопців не повинна бути ціною перемоги. Ми повинні переходити на більш високий рівень ескалації", - войовничо заявив він.

Newsweek звернувся до російського уряду через онлайн-форму та до пресслужби НАТО електронною поштою для коментарів.

У виданні нагадали, що у програмі пропагандиста Соловйова запрошені “експерти” уже обговорювали, по яких саме містах та країнах у Європі необхідно завдати ядерного удару.

Ведучий шоу на державному російському телебаченні Володимир Соловйов називав Францію, Німеччину, Польщу та Велику Британію, а серед міст називалися Париж, Марсель, Ліон, Гамбург, Мюнхен та чомусь Бухарест.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін пригрозив ядерними ударами після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про відправлення західних військ до України.

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