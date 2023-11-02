Російський мільярдер Кузьмічов вийшов з-під варти у Франції за 8 млн євро

Правоохоронці затримали російського олігарха, співвласника "Альфа-груп", Олексія Кузьмичова та обшукали його віллу.

Співзасновника російської "Альфа-Груп" Олексія Кузьмічова, якого затримали у Франції за підозрою у відмиванні грошей, відпустили під заставу в сумі вісім мільйонів євро.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на фінансову прокуратуру країни.

Національна фінансова прокуратура (PNF) наполягала на подовженні тримання Кузьмічова під вартою. Мільярдеру висунули звинувачення у фінансовому шахрайстві.

Кузьмічов перебуває під судовим наглядом, йому заборонили залишати країну.

Чоловіка зарештували в понеділок, 1 листопада, на курорті Сен-Тропе на Лазурному узбережжі Франції. Правоохоронці здійснили обшуки в кількох місцях, пов'язаних з олігархом, зокрема будинку в Парижі й віллі в Сен-Тропе.

Олексій Кузьмічов перебуває під санкціями від березня 2022 року. Він є основним акціонером "Альфа-груп", до якого входить "Альфа-банк", один з найбільших російських платників податків.

Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента Володимира Путіна з огляду на те, як останній надав підтримку інвестиційним планам "Альфа-груп" за лояльність до влади Кремля.

Журнал Forbes оцінює статки олігарха в майже 6,5 мільярда доларів.

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