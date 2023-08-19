Російський міністр утік від мобілізації до США: чим він тепер займається

Ексчиновник виїхав з Росії у вересні 2022 року після того, як отримав повістку до військкомату.

Колишній міністр сільського господарства Республіки Комі РФ Денис Шаронов тепер проживає американському штаті Мічиган і працює водієм вантажівки.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian .

Шаронов утік з Росії у вересні 2022 року після того, як отримав повістку до військкомату.

На той момент 48-річний чоловік уже був звільнений зі своєї посади. Причиною звільнення, за його словами, став конфлікт з головою цього російського регіону. За його словами у відомстві панувала “корупцію та бюрократія”.

“У Росії головна причина, чому люди йдуть у політику, — це красти гроші. Корупція розірвала мою країну на частини. Або ти в цьому береш участь, або тебе викидають”, – сказав Шаронов.

Повістку в армію колишній чиновник вважає наслідком "тривалого конфлікту" з верхівкою місцевої влади - його нібито намагалися позбутися, відправивши на війну в Україну.

“Коли військові офіцери зайшли до мене у квартиру, у мене не було іншого виходу, як покинути країну”, — зізнався він.

Після довгої подорожі із зупинками в Киргизстані та Дубаї Шаронов нарешті приземлився в Мексиці, де пішки перетнув кордон США і подав заяву про надання притулку. Очікуючи відповіді, ексміністр почав шукати роботу.

Колишній російський міністр став далекобійником у США

“Робота водієм вантажівки здавалася найпростішим способом заробити на життя”, — сказав він.

Гроші, які він заробляє таким чином, недалекі від зарплати регіонального міністра в Росії, хоча він каже, що більшість російських чиновників знайшли інші джерела заробітку.

“Але справа не в зарплаті, а в тому, що я почуваюся вільно. Це чесна робота”, – сказав Шаронов.

Нагадаємо, російський інженер попросив притулку в США і пообіцяв розкрити таємниці про найкращий бомбардувальник Росії Ту-160.

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