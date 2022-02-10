Російський “містер Бін”: охоронець галереї кульковою ручкою зіпсував картину вартістю майже мільйон доларів

У зв’язку з інцидентом працівника приватної охоронної компанії звільнили з роботи.

У картинній галереї російського міста Єкатеринбурзі було зіпсовано картину художниці-абстракціоністки вартістю майже мільйон доларів. Охоронець, який працював у приватній фірмі, ніби копіюючи персонажа відомої комедії про містера Біна, під час свого першого робочого дня домалював очі безликим фігурам на полотні кульковою ручкою.

Про це повідомляє видання iDnes.

Картина, яку зіпсував охоронець галереї називається “Три фігури”. Художниця Анна Лепорська, яку називають ученицею знаменитого Казимира Малевича, створила її у 1932–1934 роках. Твір був застрахований на 75 мільйонів карбованців (понад 900 тисяч доларів США).

Одразу після виявленого інциденту охоронця звільнили з роботи, а поліція не розслідувала справу, вважаючи завдані збитки “незначними”.

Однак минулого тижня фахівці з реставрації Третьяковської галереї в Москві, куди передали картину, заявили, що відновлення роботи обійдеться приблизно в чверть мільйона рублів (близько 300 тисяч доларів США).

Чоловіка, який пошкодив картину затримали. Тепер йому загрожує штраф або до 3 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Дніпропетровської області задешево купив картину, а виявилося, що вона може коштувати тисячі доларів.

Читайте також: