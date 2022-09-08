Жив у Лондоні майже 10 років: російський олігарх Герман Хан повернувся до Москви через санкції

Після широкомасштабного вторгнення Росії під санкції потрапив російський олігарх, співвласник українського "Альфа-Банку" Герман Хан. Тож, мільярдеру довелося зробити вибір: залишитися в Лондоні, де він жив майже десять років, або повернутися на батьківщину. Він повернувся.

Про це передає Bloomnerg.

"За кілька місяців Хан покинув свій дім у Великій Британії та переїхав до Москви, як стверджують люди, знайомі з його місцем перебування, які відмовилися називати своє ім’я, оскільки справа приватна. Він зробив це після того, як передав свою частку в інвестиційній компанії несанкціонованому акціонеру, гарантуючи, що близько 2 мільярдів доларів із його статків, які зберігаються за межами Росії, не будуть заморожені", - зазначає джерело.

Перед поверненням до Росії він передав свою частку в LetterOne акціонеру, який не перебуває під санкціями, щоб не втратити її.

"Важко сказати, скільки багатих росіян, які жили за кордоном, повернулися додому, але перспектива життя під санкціями зробила колись непривабливу пропозицію найкращим доступним варіантом", - додає джерело.

60-річний Хан починав як бізнесмен в останні роки існування СРСР, коли разом із партнерами почав продавати електронні товари, килими та споживчі товари.

"Підприємства лягли в основу "Альфа Груп", холдингової компанії, яка зараз контролює багато їхніх активів. Киянин зробив значну частину свого стану, коли продав свою частку в ТНК-ВР, підприємстві з британською BP Plc, державній нафтовій компанії "Роснефть", використавши виручені кошти для створення LetterOne", - додає Bloomnerg.

За кордоном Хан здебільшого відомий своєю люксембурзькою компанією LetterOne, заснованою в 2013 році з партнерами Михайлом Фрідманом, Олексієм Кузьмічовим і Петром Авеном - усі вони пішли з правління після того, як у березні потрапили під санкції. Тим не менш, інвестиційна компанія, яка контролює майже 27 млрд доларів глобальних активів, втратила мільярди доларів з початку війни через свою російську асоціацію.

Зараз Хан живе в Москві, керуючи російськими активами "Альфа-Груп" зі свого офісу у фінансовому районі міста.

Окрім Хана, усі його партнери LetterOne досі живуть за кордоном.

Представник Хана відмовився коментувати його повернення.

"Повернення олігархів до Росії також можна розглядати як перемогу Заходу, де зростає занепокоєння, що їхні статки та вплив сприяють просуванню інтересів Кремля за межами країни", - додає Bloomnerg.

Нагадаємо, у Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях заарештували асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям.

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