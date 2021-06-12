Російський опозиціонер Гудков, який втік до Києва, планує переїхати до Болгарії

Гудков повідомив про переїзд з України в Болгарію.
Російський опозиціонер Дмитро Гудков, який недавно покинув Росію через переслідування і прибув в Україну, планує виїхати до Болгарії.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24".
"Я поки що в Києві. Напевно, буду ще якийсь час тут і десь через тиждень планую поїхати до Варни до батьків", — зазначив він.
Дмитро Гудков — ексдепутат Державної думи, колишній координатор руху "Відкрита Росія", лідер "Партії Змін". 1 червня до нього прийшли з обшуками і заарештували.
Нагадаємо, що 31 травня російського опозиціонера, колишнього виконавчого директора правозахисної організації "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова "зняли" з літака в аеропорту "Пулково" під Петербургом і затримали.