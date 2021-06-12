Російський опозиціонер Гудков, який втік до Києва, планує переїхати до Болгарії

Гудков повідомив про переїзд з України в Болгарію.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков, який недавно покинув Росію через переслідування і прибув в Україну, планує виїхати до Болгарії.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24".

"Я поки що в Києві. Напевно, буду ще якийсь час тут і десь через тиждень планую поїхати до Варни до батьків", — зазначив він.

Дмитро Гудков — ексдепутат Державної думи, колишній координатор руху "Відкрита Росія", лідер "Партії Змін". 1 червня до нього прийшли з обшуками і заарештували.

Нагадаємо, що 31 травня російського опозиціонера, колишнього виконавчого директора правозахисної організації "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова "зняли" з літака в аеропорту "Пулково" під Петербургом і затримали.

Колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков вимушений втікати в Україну – "Секретні матеріали"

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