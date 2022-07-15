Російський опозиціонер назвав два фактори, які призведуть до падіння режиму Путіна

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що диктаторський режим Володимира Путіна зазнає падіння, і це станеться завдяки двом факторам.

Водночас Яковенко не виключає, що режим правління в Росії повалити не зможуть.

Таку думку російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко висловив 24 каналу.

Як він пояснив, Російська Федерація має імунітет до санкцій, оскільки ці обмеження сильно б'ють по економіці та рівні життя в Росії, але вони самі по собі не призведуть до падіння режиму. Він вважає, що до падіння режиму Путіна можуть призвести лише 2 фактори.

"Як відомо з історії, фашистські тоталітарні режими зникають після того, як вони зазнають тотальної військової поразки або після смерті диктатора", – заявив Яковенко.

Нагадаємо, на думку військового експерта Івана Ступака, російський "фюрер" Володимир Путін, найімовірніше, має крайній термін, до якого планує закінчити війну в Україні.

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