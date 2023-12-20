Російський паспорт із "сюрпризом": у Петербурзі іноземці отримали громадянство РФ разом із повістками

У місті Санкт-Петербурзі на урочистій церемонії прийому в російське громадянство, яка відбувалася у відділенні поліції Калінінського району, одинадцять чоловіків отримали, окрім паспорта громадянина РФ, ще й повістки у військкомат.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу МВС РФ.

У російському відомстві наголосили, що “вихідці з країн ближнього зарубіжжя”, які отримали російські паспорти, заприсяглися виконувати обов'язки громадянина РФ, зокрема “захищати свободу і незалежність” держави. Саме тому, мовляв, представники військкоматів за участю керівництва військового слідчого відділу СК РФ по Петербурзькому гарнізону вручили новоспеченим росіянам повістки.

Після роздачі повісток на честь нових громадян Росії увімкнули державний гімн.

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У виданні наголосили, що від початку літа 2023 року російські силовики отримали вказівку проводити облави на мігрантів та осіб, які нещодавно отримали російське громадянство, щоб відправляти їх до військкоматів для постановки на військовий облік.

Рейди проходили на Китайському ринку в Челябінську, на Хілокському ринку в Новосибірську, на Софійській овочебазі в Санкт-Петербурзі, в Свердловській області та Чувашії, а також у мечетях Підмосков'я та на складах Wildberries.

У Москві співробітникам патрульно-постової служби поліції теж доручили шукати громадян, які не перебувають на військовому обліку. Для цього вони мають перевіряти відповідну позначку у паспорті у перехожих. Якщо такої позначки не виявиться, громадянина наказано затримати та доставити до відділу поліції.

Дільничний повинен буде переписати дані затриманого та відправити їх до військкомату за місцем проживання, щоби співробітники комісаріату поставили людину на облік. При цьому затриманому також видадуть направлення до військкомату. Основний акцент поліцейським рекомендували робити на тих, хто нещодавно отримав російське громадянство.

Нагадаємо, російська влада має намір провести мобілізацію після того, як Володимир Путін знову стане президентом Росії в березні 2024 року.

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