Російський патріарх Кирило заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність"

Російський патріарх Кирило заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність"

Як не дивно, заява УПЦ МП про незалежність, яка складає більшість парафій РПЦ, не викликала у Кирила негативної реакції.

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило заявив, що "з розумінням" ставиться до заяви собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) про "самостійність".

Про це очільник РПЦ сказав під час проповіді у московському храмі Христа Спасителя.

"Ми з повним розумінням ставимося до того, як страждає УПЦ (МП). Ми з розумінням ставимося до того, що блаженніший митрополит Онуфрій і єпископат повинні максимально мудро сьогодні діяти, щоб не ускладнювати життя своїх вірян. Ми до всього цього з розумінням ставимося, але молимося про те, щоб жодні тимчасові зовнішні перешкоди ніколи не зруйнували духовну єдність нашого народу", — сказав російський патріарх.

Також Кирило звинуватив Леніна, який начебто "розчерком пера" створив незалежні держави "єдиного народу історичної Русі", а наслідки такого рішення "відгукуються досі". Таким чином патріарх РПЦ майже дослівно повторив пропаганду Путіна, яку кремлівський диктатор озвучив напередодні вторгнення до України.

Нагадаємо, 27 травня Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Водночас в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже існуючий статус і не розривають стосунків із РПЦ. Донецька і Кримська єпархії УПЦ МП, розташовані на окупованих територіях, заявили, що не приймають рішення Собору.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

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