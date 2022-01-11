Російський політолог пояснив дивний вигляд Путіна під час новорічного привітання: стався нещасний випадок в туалеті

Російський політолог пояснив дивний вигляд Путіна під час новорічного привітання: стався нещасний випадок в туалеті

Користувачі Мережі досі цікавляться, що відстовбурчувалося під пальтом президента Росії.

Російський історик, політичний аналітик, публіцист і громадський діяч Валерій Соловей озвучив нову версію того, чому під час новорічного привітання верхній одяг президента Росії Володимира Путіна був відстовбурченим.

Про це він розповів в ефірі радіо “Ехо Москви”.

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Відповідаючи на запитання слухачів у чаті, Валерй Соловей повідомив про нещасний випадок, який трапився перед записоом новорічного привітання з російським лідером.

За його словами, Володимир Путін упав в туалеті і сильно ударився. “У нього в двох ребрах були тріщини. І в нього під пальтечком була пневмоподушка, щоб йому було легше говорити”, - пояснив політолог.

Раніше користувачі Мережі висловлювали припущення, що Путін одягнув під пальто бронежилет чи грілку. Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів на чутки про монтаж новорічного звернення Володимира Путіна, а також його зовнішній вигляд під час привітання.

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