Російський політолог пояснив дивний вигляд Путіна під час новорічного привітання: стався нещасний випадок в туалеті

Користувачі Мережі досі цікавляться, що відстовбурчувалося під пальтом президента Росії.
Російський історик, політичний аналітик, публіцист і громадський діяч Валерій Соловей озвучив нову версію того, чому під час новорічного привітання верхній одяг президента Росії Володимира Путіна був відстовбурченим.
Про це він розповів в ефірі радіо “Ехо Москви”.
Відповідаючи на запитання слухачів у чаті, Валерй Соловей повідомив про нещасний випадок, який трапився перед записоом новорічного привітання з російським лідером.
За його словами, Володимир Путін упав в туалеті і сильно ударився. “У нього в двох ребрах були тріщини. І в нього під пальтечком була пневмоподушка, щоб йому було легше говорити”, - пояснив політолог.
Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів на чутки про монтаж новорічного звернення Володимира Путіна, а також його зовнішній вигляд під час привітання.
Читайте також: