Російський посадовець назвав міністра інформації Казахстану “русофобською поганню”

Очільник “Росспівробітництва” навів цитати з висловлювань казахстанського політика, які начебто підтверджують його негативне ставлення до росіян.

Очільник російського Федерального агентства у справах СНД (“Росспівробітництво”) Євген Примаков заявив, що його відомство не буде співпрацювати з новим міністром інформації Казахстану Аскаром Умаровим через його, начебто, “русофобські погляди та висловлювання”.

Про це російський посадовець написав у своєму Telegram-каналі.

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Примаков вважає, що новопризначений міністр інформації Казахстану сповідує неприйнятні погляди щодо росіян, які виключають можливість співпраці. “Росспівробітництво" не підтримує контакти, не працює і не співпрацює з русофобською поганню”, - заявив він.

Як доказ “русофобських” поглядів міністра інформації Казахстану Примаков наводить декілька цитат із його висловлювань:

“Коли всі напиватимуться горілкою та святкуватимуть незрозумілий день перемоги, ви згадайте молитвою наших нещасних дідів, які не повернулися з чужої війни. Кого перемогли, що перемогли?”

“Не забувайте, що ви тут нав'язана діаспора, а не автохтони, і дякуйте, що ваші права дотримуються і вас як колонізаторів в інших країнах ніхто не жене”

“Постійно переконуюсь, що якщо бізнес в Астані веде російський господар, то сервіс там огидний, ніби у совок потрапив!! У крові у них, чи що?”.

Новопризначений міністр відреагував на такий закид російського чиновника миролюбним постом у Facebook.

“Стосовно публікацій, які демонізують мій образ. Я не є тим, ким мене намагаються представити. На всіх попередніх посадах намагався вести плідну роботу з російськими та іншими партнерами”, - підкреслив Умаров.

Аскар Умаров отримав міністерський портфель у новому уряді після того, як президент Казахстану на тлі масових протестів відправив у відставку усіх попередніх міністрів. Раніше він працював на посаді заступника міністра та очолював державне агентство “Казінформ”.

За інформацією російського видання “Коммерсантъ", Аскару Умарову було заборонено в’їзд до Росії, оскільки “Казінформ" опублікував карту Казахстану, до якої було додано російські узбецькі та китайські території.

Нагадаємо, у партії Путіна під час масштабних протестів у сусідній країні заявили про бажання "возз'єднатися з Казахстаном задля ідеї відродження СРСР".

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