Російський посол розповів, в яких випадках Москва може застосувати ядерну зброю

Російський посол у Великій Британії назвав дві ситуації, коли Москва може вдатися до використання ядерної зброї.

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю у тому випадку, коли ядерний удар буде завдано по Росії вперше і якщо напад з використанням звичайної зброї буде настільки серйозним, що існування російської держави буде в небезпеці.

Про це російський посол Андрій Келіна сказав в інтерв’ю британському радіо LBC.

Також посол запевняв, що РФ не планує застосовувати ядерну зброю "в цьому конфлікті", ймовірно, маючи на увазі війну в Україні.

"У цьому конфлікті? Ні, у нас є дуже чітка доктрина, і вона описує дуже точний випадок, коли може бути використана ядерна зброя: якщо на Росію буде вперше здійснено ядерний напад і якщо конвенційний напад буде настільки серйозним, що під загрозою опиниться існування нашої держави", сказав він.

Окремо він прокоментував рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), зазначивши, що йдеться про призупинення "процедур верифікації" стратегічної ядерної зброї.

"Однак ми є відповідальними учасниками (договору), і обмеження на ядерні боєголовки залишаться в силі, ми будемо дотримуватися тих обмежень, які були записані в договорі", – запевнив Келін.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін призупинив участь Росії у договорі про ядерні озброєння.

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