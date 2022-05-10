Російський прем’єр, верховоди “Л/ДНР” та “м’ясник Алеппо”: проти кого Японія запровадила санкції

Російський прем’єр, верховоди “Л/ДНР” та “м’ясник Алеппо”: проти кого Японія запровадила санкції

Загалом під санкції японського уряду потрапила 141 особа: вісім — із Росії та 133 — із "Л/ДНР"

У вівторок, 10 травня, через війну, розв'язану Кремлем в Україні, Японія розширила перелік антиросійських санкцій, включивши до нього понад 140 фізичних осіб з РФ, а також із так званих "ДНР" і "ЛНР". Обмеження також застосовані до понад 70 російських компаній.

Про це повідомили на сайті МЗС Японії.

Серед тих, хто потрапив до списку:

прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін ;

; заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв ;

; командувач Південного військового округу, відповідальний за ведення війни РФ проти України генерал Олександр Дворніков , якого називають "м'ясником Алеппо";

, якого називають "м'ясником Алеппо"; гендиректор "Сургутнафтогазу" Володимир Богданов ;

; дружина наближеного до Путіна російського олігарха Геннадія Тимченка Олена;

Олена; верховоди "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Загалом під санкції потрапила 141 особа: вісім — із Росії , 133 — із "Л/ДНР". Їхні активи в Японії будуть заморожені.

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Також у списку санкцій фігурує 71 російська компанія. Серед них:

російський концерн, що об'єднує підприємства, які розробляють і випускають зенітно-ракетне і радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони “Алмаз-Антей” ;

; підприємство радіоелектронної промисловості завод “Метеор” ;

; підприємство інформаційних телекомунікаційних технологій “Інтелтех” ;

; структури “Корпорації Тактичне ракетне озброєння”.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на пресконференції за підсумками переговорів з британським прем'єром Борисом Джонсоном у Лондоні повідомив, що новий пакет антиросійських санкцій розширить ембарго на імпорт до Росії передових технологій, зокрема заборонить постачання квантових комп'ютерів.

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