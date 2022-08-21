Російський пропагандист Дугін потрапив до лікарні після загибелі доньки (фото)

Дугін потрапив до лікарні після того, як побував на місці загибелі доньки Дар’ї.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі російський політолог Сергій Марков.

Нагадаємо, у Підмосков'ї підірвався автомобіль доньки російського філософа Олександра Дугіна. 29-річна журналістка та політологиня Дар'я Дугіна загинула на місці

Інцидент трапився ввечері, 20 серпня. Дар'я Дугіна їхала своїм автомобілем Toyota Land Cruise. Під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу та згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Першою версією того, що сталося, назвали вибух газового балона, проте зараз правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Крім того, знайомий загиблої та лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї Дугіної. Він припускає, що ціллю був сам Олександр Дугін.

"Це машина батька, Даша іншою машиною їздить, але вона поїхала сьогодні на його машині, а Олександр Гєлєвич поїхав інакше. Він повернувся, був на місці трагедії. Наскільки я розумію, ціллю був безпосередньо Олександр Гелійович або, може, вони вдвох", — сказав він.

Що відомо про Олександра Дугіна

Олександр Дугін — філософ, політолог та консервативний публіцист. Він є одним з ідеологів концепцій "російського світу" та новоєвразійства, яка передбачає домінування РФ над сусідами, протистояння США та НАТО та поширення її на території Євразії.

Західні ЗМІ називають його одним із головних ідеологів сучасної Росії. До нього нібито прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

2014 року він внесений до списку санкцій Європейського Союзу, а наступного року потрапив під персональні обмеження США та Канади через причетність до військової агресії проти України.

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