Російський пропагандист Кисельов заразився COVID-19 і з двобічною пневмонією опинився в лікарні

ПЛР-тест Кисельова не показав COVID-19.

Російський телеведучий Дмитро Кисельов, який працює на пропагандиському телеканалі "Россия 24", потрапив до лікарні з ускладненнями від коронавірусу. У пропагандиста двобічна пневмонія і його стан оцінюється, як середньої тяжкості.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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За даними Mash, першим симптомом коронавірусу в Кисельова був сухий кашель, після цього температура піднялася до 38 градусів, і йому стало тяжко дихати.

Стверджується, що ПЛР-тест не показав позитивний результат, а тому Кисельов працював, поки не розвинулася двобічна пневмонія - у нього уражено від 25% до 50% легень.

У результаті Кисельова госпіталізували в стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Сам російський ведучий у коментарі росЗМІ повідомив, що зараз у нього температура стабілізувалася і, за його словами, це позитивна відповідь на лікування.

Нагадаємо, навесні речника російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який заразився новою коронавірусною інфекцією COVID-19, із дружиною ушпиталили до лікарні. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка припустила, що чоловік інфікувався на роботі, після чого заразив і її.

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