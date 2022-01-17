Російський пропагандист назвав українців "тварюками" та погрожував "спалити Конституцію": в США відреагували

Також, на його думку, Україна - це "наша російська земля".

В американському посольстві в Україні відреагували на висловлювання російського пропагандиста Антона Красовського, який нещодавно в ефірі Russia Today назвав українців "тваринами" та погрожував "спалити Конституцію України на Хрещатику".

Реакцію дипустанова опублікувала на сторінці у Twitter.

У посольстві цинічні заяви кремлівського пропагандиста назвали "незграбною тактикою холодної війни".

"Антон Красовський, який називав українців "тваринами" та погрожував спалити Конституцію, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, російський пропагандист Антон Красовський відзначився цинічними висловлюваннями щодо України. Днями в ефірі Russia Today він заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе війська та "спалить" Конституцію України на Хрещатику. А українців назвав "тварюками". Також, на його думку, Україна – це "наша російська земля".

Читайте також: